Платная автодорога от ЗИЛа до юго-западных районов появится в Москве

В Москве появится платная автодорога длиной 11 км Платная автодорога от ЗИЛа до юго-западных районов появится в Москве

Москва14 окт Вести.В Москве построят платную автодорогу длиной 11 км от Завода имени Лихачева (ЗИЛ) до юго-западных районов. Об этом пишет Moskvichmag.

В марте 2025 года право на концессионное соглашение выиграла компания "Столичная Магистраль Юг". Проект оценили в 31,6 млрд рублей.

В рамках проекта планируется построить 16 искусственных сооружений, тких как новый мост через Москву-реку рядом с Даниловским железнодорожным. По нему смогут передвигаться как автомобили, так и пешеходы.

Концессионное соглашение рассчитано на 49 лет, то есть до 2074 года. Начать строительство хотят уже в четвертом квартале этого года, а открыть движение – в 2029 году. Стоимость проезда пока остается тайной.