Власти опровергли введение платы за проезд по Южно-Лыткаринской автодороге Проезд по Южно-Лыткаринской автодороге в Подмосковье остается бесплатным

Москва23 ноя Вести.Слухи о введении с 21 ноября оплаты проезда по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) в Московской области не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Поводом для ложных сообщений в соцсетях стал документ региональных властей, в котором говорилось о постановлении об использовании этой дороги на платной основе.

Сейчас водителям не нужно платить за поездки по этой трассе сказано в сообщении

В пресс-службе пояснили, что данное постановление обязательно по закону об автомобильных дорогах, но оно не означает, что деньги с автомобилистов начнут брать сразу после подписания. О взимании платы с автомобилистов заранее сообщат власти и компания-оператор.