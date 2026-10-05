В ФНС опровергли ошибочные начисления налога на электромобили ФНС опровергла массовые ошибочные начисления налога на электромобили

Москва5 окт Вести.Информация о массовых ошибочных начислениях налогов на электромобили, распространившаяся в интернете, не соответствует действительности. Об этом в комментарии для РБК заявили представители Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ведомство применило льготы по транспортному налогу за 2025 год с учетом регионального законодательства. При этом в части субъектов России льгота действует лишь для электромобилей определенной мощности и не касается машин дороже 10 миллионов рублей.

Также представители ведомства добавили, что в некоторых регионах, к примеру, в Белгородской области, от налога освобождены владельцы транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Распространившаяся в социальных сетях и СМИ информация о массовом ошибочном начислении налогов на электрические автомобили не соответствует действительности заявила ФНС

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