Южнокорейский депутат выступил за изучение русского языка Депутат из Южной Кореи заявил о необходимости изучения русского языка

Москва6 окт Вести. Изучение русского языка в нынешнее время - необходимость, заявил РИА Новости южнокорейский депутат от правящей в стране Демократической партии "Тобуро" Сон Ен Гиль.

Как южнокорейский политик я считаю, что изучение русского языка и более глубокое понимание истории и культуры России — это не выбор, а необходимость подчеркнул он

Южнокорейские СМИ в начале сентября опубликовали фотографии, на которых депутат изучал русский язык на заседании парламента. Он записывал на бумаге слова "я так устал" и "нужно кофе" вслед за роликом в TikTok​​​.