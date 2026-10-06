Москва6 октВести. Изучение русского языка в нынешнее время
- необходимость, заявил РИА Новости
южнокорейский депутат от правящей в стране Демократической партии
"Тобуро" Сон Ен Гиль.
Изучение русского языка в нынешнее время
- необходимость, заявил РИА Новости
южнокорейский депутат от правящей в стране Демократической партии
"Тобуро" Сон Ен Гиль.
Как южнокорейский политик я считаю, что изучение русского языка и более глубокое понимание истории и культуры России — это не выбор, а необходимостьподчеркнул он
Южнокорейские СМИ в начале сентября
опубликовали фотографии, на которых депутат изучал русский язык на заседании
парламента. Он записывал на бумаге слова "я так устал" и "нужно
кофе" вслед за роликом в TikTok.