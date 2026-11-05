В Латвии настаивают на санкциях против депутата Пагора за слова на русском Сейм Латвии попросил завести дело на депутата Пагора из-за речи на русском языке

Москва5 ноя Вести.Спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс вместе с коллегами по парламентскому президиуму направил комиссии по мандатам, этике и заявлениям ходатайство о начале разбирательства в отношении депутата Андрея Пагора, который говорил на русском языке в зале заседаний парламента.

Об этом информирует местное информагентство LETA.

В первый день работы Сейма нового, 15-го созыва Пагор, который представляет партию "Суверенная власть / Объединение Младолатыши", записал в TikTok ролик на русском языке из зала заседаний, где перечислил темы, вынесенные на заседание.

В тот же день парламентарий наряду с остальными депутатами принял присягу и официально вступил в должность. Позднее запись исчезла из аккаунта Пагора, однако ее копии доступны в соцсетях.

Комиссию призывают оценить поведение Пагора и, в случае установления факта нарушения, применить к нему санкции. Обращение подготовили Смилтенс, заместители председателя Сейма Инара Мурниеце и Раймондс Вейонис, секретарь Рамона Петравича, а также заместитель секретаря Сейма Антонина Ненашева говорится в сообщении

По мнению Смилтенса, действия Пагора идут вразрез с конституционной обязанностью депутата способствовать укреплению латышского языка как единственного официального в республике.

Ранее депутат Рижской думы Лиана Ланга призвала американское посольство в Риге не использовать на своем сайте русский язык.