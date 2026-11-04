В Латвии высмеяли депутатов, не сумевших прочитать клятву Жители Латвии иронично отозвались о депутатах, не сумевших прочитать клятву

Москва4 ноя Вести.Латвийцы подняли на смех депутатов, у которых не вышло прочитать клятву в ходе первого заседания 15-го сейма страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии граждан в соцсетях.

Первое заседание 15-го сейма Латвии состоялось 3 ноября. Все сто парламентариев дали присягу на латышском языке. Однако ряд депутатов, в том числе министр внутренних дел Янис Домбрава и глава МИД Байба Браже, перепутали слова в тексте, который читали с экрана. Из-за этого клятву пришлось зачитывать дважды.

Пользователь Анна сравнила попавших впросак парламентариев со школьниками, которые не умеют читать.

Чувствую себя кастинг-директором: депутаты сейма дают присягу Латвии и народу пишет певец Лаурис Рейникс

Пользователь Гунтис отметил, что заседание было "страшнее лучших голливудских фильмов ужасов". Владелец аккаунта с никнеймом "Не удивляюсь" назвал депутатов "продуктами современной системы образования".

Давно пора установить в законе, что депутатами могут стать только люди, имеющие хотя бы среднее специальное образование, а не начальное. Было бы лучше, если бы только с высшим призвал пользователь с никнеймом "Нужно менять закон"

Не остались без внимания и цветы, украшавшие трибуну для речи членов сейма. Один из пользователей назвал их "могильным венком для будущего народа и государства Латвия".

Ранее лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс сравнил страну с "Титаником", который к 2030 году пойдет ко дну.