Москва16 октВести.Вице-президент "Опоры России", член Общественного совета при Министерстве транспорта Глеб Киндер в интервью ИС "Вести" рассказал о преимуществах беспилотных грузоперевозок.
За этим будущее. Это снижение себестоимости, повышение эффективности перевозок, регулярности, контроля… Идет экономия на фонде оплаты труда водителя. Это достаточно дефицитная профессия на сегодня в транспортных компаниях. Беспилотная система, когда оператор управляет автомобилем, снижает требования к самому оператору. Он находится в диспетчерском центре и управляет движением этих беспилотных транспортных средствотметил Киндер
Однако он обратил внимание на пробелы в законодательстве по направлению беспилотных грузоперевозок.
Надо понимать, что это определенная эволюция и законодательная в том числе, не только технологическая. Сразу изменить все нормативно-правовые акты, законы, приказы Минтранса, пространство надзора невозможно. Коллеги этим активно занимаются. В частности, новый состав Государственной думы поддерживает эти подходы, эти задачи. Я уверен, что в течение ближайшего года мы увидим очень серьезные изменения в нормативно-правовой базесказал вице-президент "Опоры России"
13 октября президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, на которой в том числе обсуждался вопрос беспилотных технологий.