"За этим будущее": в "Опоре России" назвали эффект от беспилотных перевозок Замглавы "Опоры России": внедрение беспилотного транспорта снизит затраты

Москва16 окт Вести.Вице-президент "Опоры России", член Общественного совета при Министерстве транспорта Глеб Киндер в интервью ИС "Вести" рассказал о преимуществах беспилотных грузоперевозок.

За этим будущее. Это снижение себестоимости, повышение эффективности перевозок, регулярности, контроля… Идет экономия на фонде оплаты труда водителя. Это достаточно дефицитная профессия на сегодня в транспортных компаниях. Беспилотная система, когда оператор управляет автомобилем, снижает требования к самому оператору. Он находится в диспетчерском центре и управляет движением этих беспилотных транспортных средств отметил Киндер

Однако он обратил внимание на пробелы в законодательстве по направлению беспилотных грузоперевозок.

Надо понимать, что это определенная эволюция и законодательная в том числе, не только технологическая. Сразу изменить все нормативно-правовые акты, законы, приказы Минтранса, пространство надзора невозможно. Коллеги этим активно занимаются. В частности, новый состав Государственной думы поддерживает эти подходы, эти задачи. Я уверен, что в течение ближайшего года мы увидим очень серьезные изменения в нормативно-правовой базе сказал вице-президент "Опоры России"

13 октября президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, на которой в том числе обсуждался вопрос беспилотных технологий.