Москва26 ноя Вести.С осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жителя Бикинского городского округа взыскано 800 тысяч рублей за санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.

В ведомстве пояснили, что фигурант выстрелил из винтовки в одного из местных жителей, с которым у него произошел конфликт.

Потерпевшему понадобилась квалифицированная медицинская помощь, и его вертолетом доставили в Хабаровск.

С гражданина, причинившего тяжкий вред здоровью, взыскано 800 тыс. рублей за санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего говорится в публикации

С иском взыскать со стрелявшего в пользу КГБУЗ "Хабаровский территориальный центр медицины катастроф" более 800 тысяч рублей, затраченных на срочную санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего, в суд обратился хабаровский транспортный прокурор. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.