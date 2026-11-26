Суд отправил жительницу Хабаровска в колонию за превышение пределов самообороны

Жительницу Хабаровска осуждена за превышение пределов самообороны Суд отправил жительницу Хабаровска в колонию за превышение пределов самообороны

Москва26 ноя Вести.В Хабаровске рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая умышленно причинила тяжкий вред здоровью потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны, сообщается в MAX-канале судов края.

Установлено, что 31 мая 2026 в ходе возникшего на почве ревности конфликта ударил девушку, она упала. Далее он продолжил избивать ее, не давая подняться. Защищаясь, девушка нанесла потерпевшему удар ножом в область туловища. Вину она признала частично.

Суд пришел к выводу о виновности девушки в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Ей назначено 11 месяцев исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Приговор суда не вступил в законную силу.