За покушение на убийство таксиста житель Хабаровска получил 6,5 лет колонии

Житель Хабаровска подозревается в покушении на убийство таксиста За покушение на убийство таксиста житель Хабаровска получил 6,5 лет колонии

Москва22 ноя Вести.В Хабаровске осужден местный житель за покушение на убийство таксиста на 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщается в MAX-канале судов региона.

Установлено, что в декабре 2025 года ночью житель Хабаровска в салоне автомобиля такси во время конфликта угрожал убить водителя, потом выстрелил ему голову из имеющегося у него огнестрельного оружия ограниченного поражения. Потерпевший успел уклониться от выстрелов, выйдя из машины.

Суд признал виновным в покушении на убийство и назначил 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, он в добровольном порядке передал в счет компенсации морального вреда потерпевшему 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, он обжалован.