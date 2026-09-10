Москва10 сенВести.Композитор и основатель группы "Мираж" Андрей Литягин написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по статье о клевете в отношении певицы Маргариты Суханкиной, сообщает РИА Новости.
Прошу провести проверку по факту распространения в СМИ интервью с Суханкиной и Букреевым, содержащих клевету и оскорбления в отношении меняговорится в заявлении Андрея Литягина
По словам Андрея Литягина, бывшая солистка группы "Мираж" рассказала журналистам о его якобы миллионных долгах, выезде за границу после начала СВО и нахождении в розыске. Все эти заявления Суханкиной не соответствуют действительности и, по мнению Литягина, попадают под статью о клевете 128.1 УК РФ.