За ложные заявления на Маргариту Суханкину написали заявление в полицию Композитор Литягин написал заявление в полицию на Маргариту Суханкину

Москва10 сен Вести.Композитор и основатель группы "Мираж" Андрей Литягин написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по статье о клевете в отношении певицы Маргариты Суханкиной, сообщает РИА Новости.

Прошу провести проверку по факту распространения в СМИ интервью с Суханкиной и Букреевым, содержащих клевету и оскорбления в отношении меня говорится в заявлении Андрея Литягина

По словам Андрея Литягина, бывшая солистка группы "Мираж" рассказала журналистам о его якобы миллионных долгах, выезде за границу после начала СВО и нахождении в розыске. Все эти заявления Суханкиной не соответствуют действительности и, по мнению Литягина, попадают под статью о клевете 128.1 УК РФ.