За месяц на Рублево-Архангельской линии метро совершено более 850 тыс. поездок Свыше 850 тысяч поездок совершили жители Москвы на Рублево-Архангельской линии

Москва5 окт Вести.На Рублево-Архангельской линии московского метро пассажиры за первый месяц эксплуатации совершили более 850 тысяч поездок. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава города Сергей Собянин.

Запустили новую ветку вместе с Президентом России Владимиром Путиным всего месяц назад. Это улучшило транспортное обслуживание свыше 550 тысяч жителей пяти районов Москвы. На дорогу до центра они стали тратить в 3 раза меньше времени. Появились удобные пересадки на Филёвскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии, а также МЦК говорится в сообщении

Мэр подчеркнул, что на новой линии курсируют только современные поезда "Москва-2026", которые за месяц работы прошли больше 150 тысяч километров.

Продолжается строительство второго участка Рублево-Архангельской линии — от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской". Планируется, что работы будут завершены уже в следующем году. В дальнейшем ветку планируется протянуть до станции "Изумрудные холмы" в Красногорске.