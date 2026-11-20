Приставы завели более 72 тыс дел за неуплату алиментов в России

За неуплату алиментов в России завели более 72 тыс дел Приставы завели более 72 тыс дел за неуплату алиментов в России

Москва20 ноя Вести.Более 72 тысяч административных дел за неуплату алиментов завели в России за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов, передает газета "Известия".

За девять месяцев 2026 года приставы завели более 72 тысяч административных дел за неуплату. А против тех, на кого это не подействовало, возбудили около 40 тысяч уголовных дел отметил Аристов

По его словам, благодаря ограничению выезда за рубеж должников удалось вернуть детям более 35 миллиардов рублей, а ограничение права управления автомобилем помогло взыскателям получить 14 миллиардов рублей.

Аристов добавил, задача приставов - не просто принуждать и наказывать, а помочь человеку, если он попал в сложную ситуацию, выполнять свои обязанности перед ребенком. Так, вместе с центрами занятости они помогают неплательщикам найти работу и восстановить документы, а также получить эмоциональную поддержку психолога.

Ранее сообщалось, что более половины россиян поддерживают идею установить верхний порог для алиментов.