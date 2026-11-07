Юрист Соловьев: есть шесть оснований для лишения прав на ребенка

Россиянам объяснили, за какие нарушения можно лишиться родительских прав Юрист Соловьев: есть шесть оснований для лишения прав на ребенка

Москва7 ноя Вести.Российское законодательство предусматривает всего шесть оснований для лишения родительских прав. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Этот перечень является исчерпывающим, то есть по другим основаниям лишить родительских прав нельзя подчеркнул эксперт

Одним из оснований является уклонение от родительских обязанностей, в частности злостная неуплата алиментов. Кроме того, прав могут лишить, если мать или отец без уважительных причин отказываются забрать ребенка из родильного дома, больницы или другой организации.

Еще одно основание – злоупотребление родительскими правами, в том числе вовлечение в секты, попрошайничество, кражи и азартные игры, а также склонение к употреблению алкоголя и наркотиков.

Отдельно российское законодательство предусматривает ответственность за жестокое обращение с детьми, хронический алкоголизм или наркоманию, подтвержденные медицинским заключением, и совершение умышленного преступления против жизни или здоровья ребенка, супруга либо другого члена семьи.