За подрыв машины военного в Подмосковье объявлен в розыск уроженец Украины Подозреваемого в подрыве машины в Балашихе украинца объявили в розыск

Москва26 авг Вести.Уроженец Украины, проживавший в Подмосковье, объявлен в международный розыск по подозрению в подрыве машины, в которой находился военнослужащий. Он скончался в результате теракта, сообщает "Коммерсант".

Следствие полагает, что по заданию СБУ он установил взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно. Перед взрывом мужчина улетел в Турцию говорится в сообщении

Фигуранта вычислили благодаря записям видеокамер и показаниям свидетелей, которые видели его возле машины. Затем мужчина вызвал такси и уехал в аэропорт. Он вылетел в Турцию. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Утром, 9 июня, в подмосковной Балашихе был подорван легковой автомобиль BMW X3. Водитель машины погиб на месте. По факту этого происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве организованной группой общеопасным способом лица в связи с его служебной деятельностью, а также о незаконном обороте взрывчатки или взрывных устройств.