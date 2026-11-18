Москва18 ноя Вести.Один год и восемь месяцев условно получил житель Корсакова Сахалинской области за избиение полицейских, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.

В августе 2026 года в полицию обратилась жительница города с тем, что дверь ее квартиры подперта, поэтому она не может выйти. В подъезде дома находился нетрезвый мужчина, недовольный присутствием полицейских. Он бросил зажигалку в лицо участковому. Полицейский получил травмы. Во время освидетельствования в больнице он ударил одного полицейского в лицо своей головой и ногой по ноге другого стража порядка.

Подсудимый вину признал. Суд назначил наказания в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год говорится в сообщении

Приговор суда вступил в законную силу.