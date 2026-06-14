Москва14 июнВести.За последние сутки в результате украинских атак пострадали 13 жителей Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Владимира Сальдо.
Пять человек пострадали при ударе по Чаплинке: двое из них госпитализированы с тяжелыми ранениями. Еще трое оказались в больнице после атаки по Любимовке.
Вражеские дроны атаковали гражданский автомобиль на муниципальной дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой. Пострадали два местных жителя. Госпитализированыговорится в сообщении Сальдо
Также были ранены два жителя Голой Пристани и Чулаковки, их доставили в больницу.
В Брилевке пострадал мужчина 1974 года рождения. Его тоже госпитализировали.