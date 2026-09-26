За сутки в Ленобласти спасатели вывели из леса четырех заблудившихся человек

За сутки в Ленобласти спасатели вывели из леса 4 заблудившихся человек За сутки в Ленобласти спасатели вывели из леса четырех заблудившихся человек

Москва26 сен Вести.За сутки в Ленобласти спасатели вывели из лесного массива четырех заблудившихся там человек. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба региона.

Вечером 25 сентября один мужчина заблудился в лесном массиве около поселка Валя (Тихвинский район), другой — в районе деревни Новожилово (Приозерский район). В обоих случаях на места выезжали спасатели поисково-спасательных отрядов. Так, первому мужчине удалось самостоятельно выйти к спасателям и добровольцам, а второго обнаружили уже ночью и эвакуировали из леса на носилках, после чего передали сотрудникам скорой помощи и родственникам.

26 сентября в лесных массивах СНТ Лесник (Приозерский район) и поселка Назия (Кировский район) заблудились две женщины — спустя время спасатели нашли их и вывели из леса. Женщины не пострадали, от предложенной медицинской помощи отказались.

Ранее гражданам рассказали, что делать, если заблудился в лесу.