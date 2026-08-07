Российские войска сбили свыше 200 тыс украинских дронов с начала спецоперации

За время спецоперации ВС РФ сбили более 200 тысяч украинских беспилотников Российские войска сбили свыше 200 тыс украинских дронов с начала спецоперации

Москва7 авг Вести.Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили уже более 200 тысяч украинских беспилотников, сообщает в своей недельной сводке Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 200 093 беспилотных летательных аппарата отмечается в сообщении

По данным Минобороны, за минувшую неделю сбиты 6575 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.

Минувшей ночью средства ПВО сбили за ночь 203 дрона ВСУ над территорией России.