Москва7 авгВести.Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили уже более 200 тысяч украинских беспилотников, сообщает в своей недельной сводке Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 200 093 беспилотных летательных аппаратаотмечается в сообщении
По данным Минобороны, за минувшую неделю сбиты 6575 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.
Минувшей ночью средства ПВО сбили за ночь 203 дрона ВСУ над территорией России.