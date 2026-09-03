МИД РФ: Россия готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла США

Захарова: Москва готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла США в РФ МИД РФ: Россия готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла США

Москва3 сен Вести.Российская Федерация готова рассмотреть запрос на агреман для нового посла Соединенных Штатов Америки в РФ. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В случае получения соответствующего обращения мы будем готовы его в надлежащем порядке рассмотреть в соответствии с нашими внутренними процедурами сказала она

Ранее Захарова сообщила, что РФ не получила запрос на агреман для нового посла США.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнил, что между странами не было предварительных контактов по этому вопросу.