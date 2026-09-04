Захарова: НАТО не заступится за Турцию в случае эскалации с Израилем

Захарова назвала причину, по которой США не разрешат НАТО поддержать Турцию Захарова: НАТО не заступится за Турцию в случае эскалации с Израилем

Москва4 сен Вести.Подконтрольный США Североатлантический альянс (НАТО) не поддержит Турцию в случае эскалации с Израилем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

Отвечая на вопрос, возможна ли поддержка Анкары со стороны альянса при эскалации отношений с Израилем, дипломат подчеркнула, что решающее слово останется за Вашингтоном.

Ответ на этот вопрос дадут США, которые действительно имеют не просто решающий голос, но, так сказать, заправляют всеми делами НАТО. Позволят ли они НАТО предпринять действия против страны, которую считают не просто своим ближайшим союзником, а чем-то большим? сказала Захарова

По ее словам, США не раз заявляли, что степень союза между ними и Израилем экстраординарна.

Дело в том, что это особый тип союза - это буквально абсолютное единство двух стран, особенно в сферах безопасности и международной политики уточнила Захарова

Ранее в Израиле заявили, что не хотят эскалации напряженности в отношениях с Турцией.