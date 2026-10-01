Москва1 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет концерта восхваляющего Гитлера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, отметила, что сегодня неонацизм набирает силу в разных частях мира. Такое мнение она озвучила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она напомнила о выступлении главы МИД Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН, на котором он озвучил принципиальную позицию России на международной арене.

Эта позиция связана как раз-таки с четко артикулированным антифашизмом. И это антифашизм не только исторического контекста, когда мы помним, что было, но это антифашизм в современном контексте, когда мы знаем, что происходит. И на этом фоне любые рассуждения о как бы нормальности, приемлемости или "что такого, когда приезжают или не приезжают…" — неважно, поддерживают ли люди Гитлера — они просто неуместны. Это просто принципиальная позиция, это не принцип ради принципа, не про исключительное чистоплюйство…Ничего подобного. Это просто понимание того, что неонацизм во всем мире реально поднимает голову заявила Захарова

Захарова также подчеркнула, что американский певец, прославляющий Гитлера и нацизм, не может выступать не только в Санкт-Петербурге, но и ни в каком другом городе России.