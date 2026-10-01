Захарова: Канье Уэст не может выступать ни в Петербурге, ни в другом городе РФ Захарова: прославляющий нацизм Канье Уэст не может выступать нигде в России

Москва1 окт Вести.Американский исполнитель Канье Уэст, прославляющий Гитлера и нацизм, не может выступать не только в Санкт-Петербурге, но и ни в каком другом городе России. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Канье Уэст в течение четырех лет занимался прославлением нацизма.

Он "прокачивал" тему поддержки - не просто поддержки, а на Западе это называется глорификация, - то есть даже не реабилитация, а именно прославление непосредственно Гитлера. Он пел песни про Гитлера, он продавал мерч, то есть сувенирную различную продукцию от своей компании, от своего имени, со свастикой и с другими закодированными символами, связанными с нацизмом, то есть прямо с Третьим Рейхом. Он зиговал. То есть это был абсолютно четкий - не какой-то разовый, а четкий посыл подчеркнула Захарова

Многие люди были этим шокированы, отметила она.

...Ну как он может выступать в нашей стране? Причем начали говорить про Петербург, блокадный Ленинград - 100% разделяю все тезисы, которые были сказаны: как блокадники и как по тем же улицам, по которым, извините меня, люди ходили эти километры за водой или за крохами хлеба, или возили на санях погибших от голода, будет кататься тот, кто прославляет Гитлера? Но у меня и другой вопрос: а как в любом другом городе нашей страны такое же могло быть? А в Москве что - лучше, что ли, было бы? Ну, сами подумайте. Поэтому я исключительно выразила мнение, связанное с нашей принципиальной позицией неприятия нацизма, гитлеризма, фашизма и так далее сказала Захарова

Ранее сообщалось, что концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября окончательно отменены.