Захарова призвала Еврокомиссию подсчитать ущерб от санкций против РФ Захарова предложила ЕС оценивать стоимость новых антироссийских санкций

Москва25 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Еврокомиссию указывать стоимость каждого пункта новых антироссийских санкций для бюджета Евросоюза и стран объединения. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Еврокомиссии следует дополнить каждый пункт 22-го пакета ограничений оценкой предполагаемых расходов и указанием источников компенсации издержек.

После каждого пункта этих санкций Европейская комиссия должна писать, сколько это будет стоить Европейскому союзу, то есть бюджету этого объединения, и непосредственно страновым бюджетам. Это будет честно сказала Захарова

Она подчеркнула, что такая информация необходима прежде всего гражданам стран ЕС, поскольку экономическая составляющая остается одной из основных целей Евросоюза.

Кроме того, представитель МИД предложила указывать, за счет каких средств будут компенсироваться последствия введения ограничений.

Захарова назвала предложение Еврокомиссии о 22-м пакете санкций проявлением "абсолютного собственного безумия". По ее мнению, европейские страны уже начинают осознавать масштаб негативных последствий санкционной политики для своих экономик.

Согласно проекту 22-пакета санкций против РФ, еще 60 российских банков будут отключены от системы SWIFT, а 70 танкеров с нефтью из России будут внесены в черный список.