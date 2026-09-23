Захарова прокомментировала отказ США в выдаче визы замглавы МИД РФ Захарова: США не поясняли причину отказа в выдаче визы замглавы МИД РФ Алимову

Москва23 сен Вести.Вашингтон не предоставил объяснений в связи с отказом в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, направлявшемуся на мероприятия по линии Генассамблеи ООН. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радио "Спутник" она пояснила, что представители Штатов никак не объяснили причины недопуска российского дипломата.

Что самое интересное, что касается Александра Алимова, никто даже не объясняет с американской стороны, а почему они не дают [визу, - прим. ред.] сказала Захарова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ в американской визе заместителю главы МИД России Александру Алимову в Кремле расценили как недружественный шаг в отношении Москвы.