Москва30 сенВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге с сеансом черной магии из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
В эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию вокруг выступления хип-хоп-артиста, дипломат ответила, что перечитала пару глав из "Мастера и Маргариты", одна из глав "Черная магия и ее разоблачение" напомнила ей о концерте Канье Уэста.
Театр варьете... Как непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс магии с последующим разоблачениемсказала Захарова
Концерты Канье Уэста должны были состояться 10 и 11 октября на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.
Во вторник об окончательной отмене выступлений объявил основатель агентства Access Opera, связанного с мировым туром артиста, Джон Бертон. По его словам, по вопросам возврата билетов можно обратиться в Say Agency.