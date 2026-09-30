Захарова: концерт Канье Уэста напоминает сеанс магии в "Мастере и Маргарите"

Захарова сравнила концерт Канье Уэста с черной магией из "Мастера и Маргариты" Захарова: концерт Канье Уэста напоминает сеанс магии в "Мастере и Маргарите"

Москва30 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге с сеансом черной магии из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

В эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию вокруг выступления хип-хоп-артиста, дипломат ответила, что перечитала пару глав из "Мастера и Маргариты", одна из глав "Черная магия и ее разоблачение" напомнила ей о концерте Канье Уэста​​​.

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Концерты Канье Уэста должны были состояться 10 и 11 октября на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.

Во вторник об окончательной отмене выступлений объявил основатель агентства Access Opera, связанного с мировым туром артиста, Джон Бертон. По его словам, по вопросам возврата билетов можно обратиться в Say Agency.