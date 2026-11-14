Москва14 ноя Вести.Руководство Европейского альянса новостных агентств (ЕАНА), приняв решение об исключении ТАСС из своего состава, тем самым присягнуло курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду Киеву. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 14 ноября.

Руководство ЕАНА не смогло остаться в стороне от милитаристского психоза, в который погружается Евросоюз стараниями своего правящего класса, и принятым решением ритуально присягнуло на верность курсу на эскалацию отношений с Россией в угоду засевшей в Киеве банде террористов и убийц отметила дипломат

Кроме того, Захарова заявила, что своим решением альянс продемонстрировал неспособность поддерживать свободу прессы и следовать собственным уставным принципам, которые предусматривают развитие сотрудничества между медиаорганизациями Европы и защиту их интересов.