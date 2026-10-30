Под Новосибирском заключенный погиб в колонии от удара током

Заключенный погиб от удара током в колонии под Новосибирском Под Новосибирском заключенный погиб в колонии от удара током

Москва30 окт Вести.Заключенный исправительной колонии (ИК) №12 в поселке Малые Кайлы Куйбышевского района Новосибирской области погиб от удара током. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН России по региону.

На территории производственной зоны обнаружен осужденный без признаков жизни. На место вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками учреждения, не принесли результатов. Смерть констатировал врач скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Уточняется, что погибшему было 42 года. Его ударило электрическим током во время работы в трансформаторной будке. По факту произошедшего проводится проверка.