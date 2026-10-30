Москва30 октВести.Заключенный исправительной колонии (ИК) №12 в поселке Малые Кайлы Куйбышевского района Новосибирской области погиб от удара током. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН России по региону.
На территории производственной зоны обнаружен осужденный без признаков жизни. На место вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками учреждения, не принесли результатов. Смерть констатировал врач скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Уточняется, что погибшему было 42 года. Его ударило электрическим током во время работы в трансформаторной будке. По факту произошедшего проводится проверка.