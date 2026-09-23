Москва23 сен Вести.Ломоносовский районный суд Архангельска приостановил на 3 месяца работу закусочной "Папа жарит" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Основанием для приостановления деятельности стала проверка заведения общепита сотрудниками Роспотребнадзора, которые выявили многочисленные нарушения. В частности, для посетителей отсутствует туалет с раковиной для мытья рук, в туалете для персонала нет раковины, в производственном помещении установлена всего одна двухсекционная моечная ванна, где персонал мыл руки, посуду, овощи и яйца. При этом на инвентаре, оборудовании и вентиляции были зафиксированы следы грязи, пыли, крошек и жира.

Ломоносовский районный суд города Архангельска признал ИП Токарева Ю.Н. виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению) говорится в сообщении

Суд приостановил работу закусочной на 90 суток. Постановление суда в законную силу не вступило.