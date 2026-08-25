Залужный констатировал, что Россия научилась адаптироваться к новым санкциям Залужный: Россия научилась адаптироваться к новым санкциям

Москва25 авг Вести.Россия постоянно адаптируется к новым западным санкциям, заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в интервью украинским СМИ.

Его спросили, почему партнеры Киева не могут ввести весь комплекс ограничений против России сразу.

Со временем даже этот комплекс санкций станет неэффективным, потому что Россия постоянно адаптируется, а мы теряем время сказал он

Ранее Залужный сообщил, что Киев исчерпал ресурс нововведений на поле боя, а Москва на все нашла противодействие.