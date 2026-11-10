Залужный заявил, что запасы снарядов у Украины закончились еще в 2022 году

Залужный: Украина выпустила последний снаряд из своих запасов в 2022 году Залужный заявил, что запасы снарядов у Украины закончились еще в 2022 году

Москва10 ноя Вести.Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что собственные снаряды на складах Украины закончились еще весной 2022 года, после чего ВСУ оказались в полной зависимости от поставок вооружения Западом.

Как отметил Залужный в статье в издании "Украинская правда", материальная база остается основой планирования военных операций, а "логистика выигрывает войны".

В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах написал Залужный

Он назвал период мая-июня "трагическим", потому что "своего не было, а помощь еще не поступила".

По словам Залужного, в дальнейшем любой замысел и возможности украинских войск "зависели от поставок вооружения партнерами".

Россия не раз указывала, что поставки вооружений Киеву странами Запада ведут к затягиванию конфликта. В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что европейцы делают все, чтобы затянуть украинский конфликт.