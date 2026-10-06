Эксперт Шурыгин объяснил, почему 2026 год стал для ВСУ провальным Шурыгин: для Киева ситуация на фронте развивается по фатальному сценарию

Москва6 окт Вести.Крах надежд Киева и Запада на перелом в конфликте в 2026 году стал очевидным из-за провального наступления ВСУ и критического ослабления системы ПВО Украины на фоне успехов российских средств воздушного нападения. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

По его словам, еще в начале года в Киеве и западных столицах царил оптимизм: там верили, что 2026 год станет переломным. Ставка делалась на "новую реальность": предполагалось, что удары по тылам поставят российскую экономику на грань краха, а фронт превратится в непроходимую стену из дронов, однако этого не произошло.

Для Киева совершенно очевидно, что ситуация на фронте развивается по фатальному сценарию. И в этом случае это не столько фигура речи, сколько реальность. Потому что, напомню, в начале этого года были огромные надежды у Киева и, соответственно, стоявшего за ним Запада на то, что война в 2026 году пойдет по совершенно новому сценарию, что Россия окажется перед нерешаемой проблемой, - что воздушные удары по России поставят ее экономику в ситуацию кризиса, что на фронте стена дронов, о которой они два года говорят, наконец-то станет непреодолимой, и русские упрутся в то, что никакие потери не смогут им обеспечить продвижение вперед. И соответственно, украинское ПВО будет таковым, что возможностей воздействовать реально на Украину у Москвы будет минимум, и все это приведет к тому самому коллапсу, когда Россия будет униженно просить мира заявил Шурыгин

Он подчеркнул, что данная версия событий была принята мировым сообществом, включая американскую сторону, которая предпочла занять выжидательную позицию.

Так вот сегодня очевидно, что никаких перспектив на фронте у Украины нет. Летняя попытка наступления фактически провалилась. То есть с помпой обещанное наступление, которое они вели почти два месяца, закончилось ничем. Украинская система ПВО фактически развалилась, потому что без сотен противоракет, которые они раньше получали от Америки, эта система неработоспособна, а модернизация наших средств воздушного нападения привела к тому, что их заводы, не могут угнаться за нашими реактивными "Геранями", и эффективность украинского ПВО сегодня снизилась до самого низкого уровня за последние полтора-два года заявил Шурыгин

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что восстановление Украины невозможно, так как ее экономика полностью разрушена, утратила способность к самостоятельному развитию и существует исключительно за счет внешней финансовой и технической помощи.