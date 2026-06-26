Москва26 июнВести.Заместитель главы Министерства юстиции РФ Вадим Федоров заявил, что в Уголовном кодексе (УК) России существуют нарушения принципа соизмеримости прописанного законом наказания с преступлением. Его слова передает РИА Новости.
В ходе Петербургского международного юридического форума замминистра сказал, что УК содержит "иерархически выстроенный перечень видов наказания".
Однако … правило соразмерности соблюдается не всегдаотметил Федоров
В качестве примера он привел несоответствие между уровнями строгости наказаний по ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"). Так, за нарушение первой статьи подсудимому грозит до восьми лет лишения свободы, а за нарушение второй - до десяти лет лишения свободы.
Заместитель министра юстиции обратил внимание на необходимость комплексного пересмотра российской пенитенциарной системы.
Ранее сообщалось, что американка попала в российскую тюрьму из-за памятной вещи покойного мужа.