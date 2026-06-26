Федоров: в УК РФ есть нарушения принципа соразмерности наказания преступлению

Замглавы Минюста заявил о несоразмерности наказаний в Уголовном кодексе России Федоров: в УК РФ есть нарушения принципа соразмерности наказания преступлению

Москва26 июн Вести.Заместитель главы Министерства юстиции РФ Вадим Федоров заявил, что в Уголовном кодексе (УК) России существуют нарушения принципа соизмеримости прописанного законом наказания с преступлением. Его слова передает РИА Новости.

В ходе Петербургского международного юридического форума замминистра сказал, что УК содержит "иерархически выстроенный перечень видов наказания".

Однако … правило соразмерности соблюдается не всегда отметил Федоров

В качестве примера он привел несоответствие между уровнями строгости наказаний по ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"). Так, за нарушение первой статьи подсудимому грозит до восьми лет лишения свободы, а за нарушение второй - до десяти лет лишения свободы.

Заместитель министра юстиции обратил внимание на необходимость комплексного пересмотра российской пенитенциарной системы.

Ранее сообщалось, что американка попала в российскую тюрьму из-за памятной вещи покойного мужа.