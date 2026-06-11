Заботкин: дезинфляционное влияние перекрытия Ормуза для России почти исчерпано

Зампред ЦБ рассказал о влиянии блокады Ормузского пролива на экономику России Заботкин: дезинфляционное влияние перекрытия Ормуза для России почти исчерпано

Москва11 июн Вести.Дезинфляционное влияние блокады Ормузского пролива на экономику России почти исчерпано, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью изданию "Ведомости".

При этом проинфляционные риски продолжают расти, отметил первый зампред ЦБ.

Дезинфляционное влияние, по большей части, уже в полной мере отразилось, тогда как потенциальное проинфляционное влияние продолжает накапливаться по мере того, как ситуация остается в нынешнем состоянии приводят "Ведомости" слова Заботкина

Однозначно оценить влияние ближневосточного конфликта на торговые поставки и инфляцию в России пока невозможно, поскольку ситуация находится в развитии, пояснил чиновник.

Накануне Тегеран в ответ на повторные удары США по Ирану принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив.

Однако в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что торговые суда свободно проходят через пролив.