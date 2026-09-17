Москва17 сенВести.Безопасность биатлонистов на турбазах, в том числе защиту от медведей, должно обеспечивать руководство местных спорткомплексов.
Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак после того, как медведь проник в домик спортсменов в Сочи.
Это, наверное, проблема больше "Газпром Поляны" и гостиницы … Точно знаю, что нельзя бежать и нельзя стрелять в него (медведя – прим. ред.). А так это вообще задача больше "Газпром Поляны", и я уверен, что они ее решатсказал Пак агентству во время летнего чемпионата России по биатлону в Чебоксарах
Ранее сообщалось, что медведь проник на базу к российским биатлонистам в Сочи. Он заглянул в домик к спортсменам группы Шашилова, которые приехали на сборы, и сразу вышел, не найдя ничего интересного.
Одна из спортсменок узнала хищника. По ее словам, он частенько наблюдает за тренировками в горах и уже заходил "в гости" несколько месяцев назад.