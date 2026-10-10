В Забайкалье восстанавливают защитные дамбы после летних паводков

Защитные дамбы после летних паводков продолжают восстанавливать в Забайкалье В Забайкалье восстанавливают защитные дамбы после летних паводков

Москва10 окт Вести.В Забайкальском крае продолжается восстановление защитных дамб, поврежденных во время летних паводков. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, дамба в селе Комсомольское Чернышевского округа приняла на себя удар стихии. Она помогла защитить населенный пункт от подтопления, однако на отдельных участках получила повреждения.

На ее восстановление по поручению главы края Александра Осипова направлено более 18 миллионов рублей говорится в сообщении

Также в Чернышевском округе завершается ремонт гидротехнического сооружения в поселке Багульный.

В Нерчинском округе на реке Зюльзя увеличивают пропускную способность русла, чтобы снизить риск подтопления домов и приусадебных участков во время паводков и образования наледи. Всего по округу запланирована расчистка восьми рек, а также ручьев.