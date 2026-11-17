Строительство дамбы в Амурской области подошло к завершающему этапу

Строительство дамбы завершается в Амурской области Строительство дамбы в Амурской области подошло к завершающему этапу

Москва17 ноя Вести.Завершается строительство противопаводковой дамбы в Амурской области. Об этом сообщил Минстрой региона, передает "Интерфакс".

Масштабное сооружение предназначено для защиты села Владимировка от паводков на реке Зея.

На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 95%. Вдоль береговой линии ведутся работы по укреплению насыпи камнем. Параллельно с внутренней стороны дамбы производим монтаж водоотводных лотков говорится в сообщении

Как уточняется, на объекте задействованы более 100 специалистов и 39 единиц техники. Строители укрепляют склон дамбы, устанавливают водоотводные лотки и покрывают сооружение грунтом и камнем.

Строительство дамбы в селе Владимировка стартовало в 2022 году, общая стоимость объекта составляет почти 8 млрд рублей. Сооружение огибает село и доходит до федеральной дороги "Амур". Дамба будет оснащена контрольно- измерительной аппаратурой, которая позволит непрерывно контролировать уровень воды в реке.