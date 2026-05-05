Застрявшие в бронекапсуле солдаты РФ подорвали ее изнутри, чтобы выбраться Солдат Бабаев: заблокированные в бронекапсуле бойцы ВС РФ взорвали ее изнутри

Москва5 мая Вести.Российские солдаты, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы вырваться наружу спустя несколько дней нахождения взаперти, сообщил боец 80-го танкового полка группировки войск "Центр" Андрей Бабаев.

О том, как он был заблокирован после штурма в капсуле и выбирался из нее с двумя сослуживцами, Бабаев рассказал в интервью ТАСС.

Ко мне на помощь в зачищенный опорник [ВСУ] пришли два человека. Все, мы закрыли все входа и выходы маскировочной сетки. Ну, чем можно было, чтобы к нам не залетели. Единственное место, где можно было укрыться, это капсула была. Бетонная капсула. К нам прилетело порядка 40-50 вражеских дронов, и у нас перекосило капитальную дверь в этой капсуле поведал боец

По его словам, на помощь сослуживцам пришли еще несколько человек, однако открыть бронированную дверь они так и не смогли. После трех дней нахождения в капсуле солдаты приняли решение подорвать дверь тротиловыми шашками. Спустя несколько попыток подрыва там образовалась дыра, через которую и вылезли бойцы.

Ранее российский солдат в одиночку ликвидировал трех боевиков Вооруженных сил Украины и взял в плен еще двух.