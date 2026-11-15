Москва15 ноя Вести.Полиция в Москве завершила расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Игоря Козьякова, создавшего детский развивающий центр (ДРЦ) "Катюша" и обманувшего в том числе абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Дзю. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, Козьякову инкриминировали четыре эпизода мошенничества на сумму 56,7 млн рублей. При этом фигурант отрицает вину по всем эпизодам и обвиняет потерпевших в клевете.

Четвертым эпизодом мошенничества, который бизнесмену вменили перед тем, как предъявить обвинение в окончательной редакции, стал обман на 8,8 млн рублей. Потерпевшей по нему стала клиентка Елена Соколовская, которая водила свою дочь в его ДРЦ "Катюша".

По словам женщины, в сентябре 2021 года Козьяков предложил ей инвестировать деньги в развитие его бизнеса, в том числе чтобы он смог закрыть долги за аренду помещения детского центра. В противном случае ДРЦ мог прекратить свою деятельность. Обвиняемый пообещал, что выкупит помещения и отдаст часть из них Елене – так она станет совладелицей бизнеса.

Женщина согласилась, взяла кредит на 12 млн 250 тысяч под залог своей квартиры и оформила договор займа с Козьяковым под 12% годовых на 10 лет. Бизнесмен сразу вернул ей 3 млн рублей, оставив себе только 8,8 млн и с 30 сентября 2021 года по 1 октября 2026 года выплатил еще 5,3 млн в качестве "части процентов".

Потерпевшими по другим трем эпизодам также выступают бывшие клиенты ДРЦ "Катюша", в их числе боксер Константин Дзю, младшие дети которого ходили в детский центр. Он одолжил Козьякову около 7 млн рублей под 34% годовых.

Следствие считает, что обвиняемый создал своеобразную "финансовую пирамиду", в которой отдавал долги одним людям за счет денег других.