В ГК "Фармасинтез" полагают, что завод в Братске запустят в 2028-2029 годах

Завод по производству фармсубстанций в Братске могут запустить в 2028-2029 годах В ГК "Фармасинтез" полагают, что завод в Братске запустят в 2028-2029 годах

Москва3 июн Вести.Предприятие по производству фармацевтический субстанций для лекарств, которое "Братскхимсинтез" (входит в группу компаний "Фармасинтез") и китайская компания "Чжэцзян Хэнкан Фармасьютикал" планируют построить в Братске, может быть запущено уже в 2028-2029 годах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния на полях ПМЭФ.

Мы планируем примерно 250 тонн субстанции производить и чуть более 20 наименований самых нужных фармсубстанций для лекарственных препаратов. В завод будет примерно инвестировано в первую очередь чуть более 2-х миллиардов рублей, и завод, на мой взгляд, запустится в 2028 или 2029 году заявил Викрам Пуния

Он также отметил, что соглашение с китайской компанией привнесет в совместное производство технологии и компетенции.

И, соответственно, те вещи, которые мы могли бы делать за 7-10 лет, сделаем за 3 года. И в связи с этим, конечно, этот трансфер технологий и компетенций в наш завод – это важнейший фактор добавил Пуния

Ранее ООО "Братскхимсинтез" и "Чжэцзян Хэнкан Фармасьютикал" подписали соглашение о создании совместного производственного комплекса в Братске Иркутской области.

Петербургский международный форум проходит 3-6 июня. Ранее сообщалось, что в нем примут участие около 20 тысяч человек более чем из 100 стран.