Завод по производству туалетной бумаги закрылся на Украине Компания "Блуми" сообщила о прекращении производства на Украине

Москва26 ноя Вести.Один из крупнейших на Украине производителей туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток — компания "Блуми" — прекращает производство. Об этом сообщили в пресс-службе принадлежащего компании бренда "Снежная панда".

Заявление по этому поводу было опубликовано на странице марки в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Группа компаний "Блуми" прекращает производство продукции на Украине говорится в сообщении

На такой шаг компания пошла из-за разрушения своих объектов и оборудования, следует из сообщения пресс-службы. Решение, как пояснили в компании, касается продукции всех ее брендов.