Москва19 октВести.Керамический завод польской компании Cersanit в городе Звягель Житомирской области Украины полностью прекратил работу после повторного повреждения. Об этом украинскому СМИ сообщил глава компании Збислав Адам Кровяк.
По его словам, в результате взрывов в ночь на 16 октября серьезно пострадали здание предприятия и ключевые элементы технологической линии. В нынешних условиях возобновить производство невозможно, сказал Кровяк.
Cersanit – польский производитель сантехники и керамической продукции. Первый раз завод в Звягеле получил повреждения после взрывов в ночь на 12 сентября.