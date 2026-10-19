Завод Cersanit на Украине прекратил работать после повторного повреждения

Крупный керамический завод на Украине полностью остановил работу Завод Cersanit на Украине прекратил работать после повторного повреждения

Москва19 окт Вести.Керамический завод польской компании Cersanit в городе Звягель Житомирской области Украины полностью прекратил работу после повторного повреждения. Об этом украинскому СМИ сообщил глава компании Збислав Адам Кровяк.

По его словам, в результате взрывов в ночь на 16 октября серьезно пострадали здание предприятия и ключевые элементы технологической линии. В нынешних условиях возобновить производство невозможно, сказал Кровяк.

Cersanit – польский производитель сантехники и керамической продукции. Первый раз завод в Звягеле получил повреждения после взрывов в ночь на 12 сентября.