Москва26 сен Вести.Руководство одной из крупнейших торгово-промышленных групп на Украине Fozzy Group приняло решение о масштабном сокращении персонала на фоне продолжающегося конфликта. Об этом объявила пресс-служба фирмы.

Сообщение было опубликовано на странице компании в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Мы объявили об организационных изменениях, которые произойдут с 1 ноября. Нам придется попрощаться с частью коллег из офисных команд: в холдинге, сети "Сильпо" и логистике говорится в тексте

В пресс-службе добавили, что решение о сокращениях вынужденное. В публикации не сказано, сколько людей потеряют свои рабочие места. У группы более 700 торговых объектов на Украине

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что ВС РФ планомерно своими ударами отвечают на террористические действия киевского режима. Он напомнил, что ВСУ регулярно бьют по мирным объектам и социальной инфраструктуре.