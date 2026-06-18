Москва18 июнВести.Завод французской компании Delair, производящей БПЛА для Украины, подвергся нападению с использованием "коктейлей Молотова", сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.
По данным газеты, инцидент произошел 1 июня.
На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть зданиясообщается в публикации
Прокуратура Тулузы проводит расследование по факту причинения ущерба с использованием опасных для людей средств, говорится в материале.
Ранее стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы на 12,5 лет лишения свободы за атаку здания ФСБ "коктейлями Молотова".