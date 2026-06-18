Parisien: во Франции атаковали завод производителя дронов для Украины

Завод производителя дронов для Украины атаковали "коктейлем Молотова" во Франции Parisien: во Франции атаковали завод производителя дронов для Украины

Москва18 июн Вести.Завод французской компании Delair, производящей БПЛА для Украины, подвергся нападению с использованием "коктейлей Молотова", сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным газеты, инцидент произошел 1 июня.

На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания сообщается в публикации

Прокуратура Тулузы проводит расследование по факту причинения ущерба с использованием опасных для людей средств, говорится в материале.

Ранее стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы на 12,5 лет лишения свободы за атаку здания ФСБ "коктейлями Молотова".