Москва16 нояВести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков напомнил, что принцип бритвы Оккама (не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости) работает и в метеорологии.
Считать стратосферные потепления хорошим прогностическим фактором, увы, нельзя. Можно говорить о различной экзотике: солнечных вспышках, стратосферных потеплениях и тому подобном… Звучит и страшно, и интересно. Но напомню принцип бритвы Оккама – самое простое и есть наиболее вероятное. Зачем нам тепло верхних слоев атмосферы, когда есть под боком своя печка – перегревшийся Мировой океан. Сейчас средняя температура, например, Атлантики на 2-4 градуса превышает норму, и этого хватит, чтобы согревать Русскую равнину, по меньшей мере, до начала 2027 годанаписал Заводченков
Подробнее о возможном разрушении полярного вихря, сдерживающего стужу в Арктической зоне планеты Заводченков рассказал в своей авторской колонке.