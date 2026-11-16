Заводченков напомнил о принципе бритвы Оккама в метеорологии Заводченков: перегретой Атлантики хватит, чтобы греть Русскую равнину до 2027 г.

Москва16 ноя Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков напомнил, что принцип бритвы Оккама (не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости) работает и в метеорологии.

Считать стратосферные потепления хорошим прогностическим фактором, увы, нельзя. Можно говорить о различной экзотике: солнечных вспышках, стратосферных потеплениях и тому подобном… Звучит и страшно, и интересно. Но напомню принцип бритвы Оккама – самое простое и есть наиболее вероятное. Зачем нам тепло верхних слоев атмосферы, когда есть под боком своя печка – перегревшийся Мировой океан. Сейчас средняя температура, например, Атлантики на 2-4 градуса превышает норму, и этого хватит, чтобы согревать Русскую равнину, по меньшей мере, до начала 2027 года написал Заводченков

Подробнее о возможном разрушении полярного вихря, сдерживающего стужу в Арктической зоне планеты Заводченков рассказал в своей авторской колонке.