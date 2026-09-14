Здание психбольницы в Курске повреждено после ракетной атаки ВСУ В Курске в результате ракетной атаки повреждено здание психиатрической больницы

Москва14 сен Вести.В результате ночной ракетной атаки в Курске повреждения получило здание местной психиатрической больницы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Повреждено и здание психиатрической больницы – окна, фасад написал он в мессенджере MAX

По информации губернатора, пациентов не эвакуировали, все продолжают лечиться в дневном стационаре.

Под огнем оказался также детский сад, где повреждено порядка девяти окон, входная дверь, а также немного – кровля. Сад был защищен бронепленкой, которая частично предотвратила разлет стекол, отметил Хинштейн.

Родителей воспитанников оповестили, и они оставили детей дома. На время ремонта детского учреждения малышей переведут в соседние сады.

Кроме того, повреждения получил многоквартирный дом на Дружининской улице. Пострадало порядка 40 квартир, зафиксированы порядка 70 обращений от жителей. Глава региона добавил, что в этот дом уже "прилетало" два года назад. Также посечены 12 автомобилей, их владельцы получат выплаты.

Хинштейн сообщил ранее, что минувшей ночью российская система ПВО сбила над Курском вражескую крылатую ракету. Ранения получили двое мужчин, они госпитализированы в областную больницу.