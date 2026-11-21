Зеленский назвал Кулебу в числе кандидатов на пост посла Украины в США

Зеленский допустил, что послом Украины в США станет Дмитрий Кулеба Зеленский назвал Кулебу в числе кандидатов на пост посла Украины в США

Москва21 ноя Вести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может занять место посла страны в США. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире одного из местных телеканалов.

Он также назвал и другие кандидатуры: бывшего премьер-министра Юлия Свириденко, первого заместителя главы своего офиса Сергея Кислицу, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, действующего главу МИД Украины Андрея Сибигу

Зеленский также допустил, что дипломатическую должность займет высокопоставленный военный с хорошим знанием английского языка. Не исключил лидер киевского режима и возвращения на пост Оксаны Маркаровой, она представляла Киев в Вашингтоне до августа 2025 года.

Предыдущий посол Украины в США Ольга Стефанишина была уволена 3 августа 2026 года. Зеленский уже пожаловался, что не может найти на эту должность подходящего человека.