Москва13 июл Вести.Командира 155-й бригады украинской армии Станислава Лучанова, по приказу которого были похищены и убиты два мирных жителя, задержали в Киеве. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка Киевской области. Ужасная трагедия ... Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады написал он

Зеленский уточнил, что к настоящему моменту задержаны 10 человек, причастные к убийству.

11 июля девять военных 155-й украинской бригады задержали за похищение и убийство двух братьев под Киевом. Отмечалось, что военнослужащие действовали по приказу Лучанова.

Украинские СМИ сообщали, что командир приказал подчиненным наказать двух мужчин, оскорбивших его супругу. По словам родственников убитых братьев, в ночь на 28 июня группа боевиков ворвалась к ним во двор и увезла братьев в неизвестном направлении.