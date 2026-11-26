Москва26 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский снял Дмитрия Герегу с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместо него назначен Дмитрий Ткаченко.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Зеленского. Причины кадровых перестановок не уточняются.

Герега возглавил Силы поддержки ВСУ в августе 2021 года. В марте 2024 года его освободили от должности. На место Гереги тогда пришел Александр Яковец, который был уволен уже в апреле того же года и получил место в администрации государственной специальной службы.

После этого, в мае 2024 года, Зеленский вновь назначил Герегу командующим Силами поддержки.