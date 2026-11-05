Москва5 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский будет публично травить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Такой прогноз президент-основатель центра национальных интересов Дмитрий Саймс высказал в комментарии Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

В области внешней политики Трамп окажется под большим давлением. Можно с уверенностью сказать, что [Кушнер и Уиткофф] окажутся под большим давлением Конгресса, что и того, и другого будут расследовать, и поэтому проявлять им настоящую творческую энергию в переговорах с Россией будет очень трудно и можно предсказать … что Зеленский будет этих переговорщиков открыто травить и публично, и через своих лоббистов в Вашингтоне, а у него есть реальные лоббисты в Конгрессе, фактически проплаченные Украиной, то есть Соединенные Штаты дают Украине деньги, эти деньги отмываются в Киеве, и часть из них направляется на лоббистскую активность в Вашингтон